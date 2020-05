SERIE A TORINO POSITIVO CORONAVIRUS / Un nuovo calciatore di Serie A positivo al coronavirus: nel giorno in cui la Juventus ufficializza la guarigione di Dybala, arriva la notizia di un nuovo giocatore contagiato. E' il Torino a comunicarlo con una nota in cui non si fa il nome del calciatore: "Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC - si legge del comunicato diramato dalla società piemontese -, è emersa una positività al COVID-19.

Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato".

La società ha deciso di non comunicato il nome del giocatore positivo, come fatto anche dalla Sampdoria che dopo i primi casi di contagiati decise di non diffondere più i nomi dei calciatori risultati positivi. La notizia arriva nel momento in cui tutte le squadre del massimo campionato sono alle prese con gli accertamenti medici previsti per riprendere gli allenamenti. Possibile che nei prossimi giorni ci sia la notizia di altre positività tra i giocatori di Serie A.