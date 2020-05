CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA GABRIEL JESUS / Tante idee, ma solo uno arriverà alla corte di Maurizio Sarri per raccogliere l'eredità di Higuain e completare il tridente insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala. Nella lista del Paratici campeggia in primis il nome di Mauro Icardi, vecchio pallino del CFO bianconero per la casella di centravanti.

Higuain sembra fuori dal progetto juventino e destinato all'addio già questa estate, con il connazionale dell'Inter (che il PSG può riscattare per 70 milioni di euro) che resta un'opzione calda alla Continassa.

Calciomercato Juventus, Dybala la chiave per Gabriel Jesus

Altro profilo sotto la lente d'ingrandimento della 'Vecchia Signora' è quello di, con il polacco che tratta il rinnovo con il Napoli del contratto in scadenza nel 2021.

Milik piace anche a Sarri, così come Werner del Lipsia e soprattutto Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano intriga e non poco l'allenatore di Figline, con Paratici segnalato sulle sue tracce già in passato e prima dello sbarco del brasiliano al Manchester City. Guardiola però - scrive 'Tuttosport' - non vorrebbe assolutamente privarsi del 23enne nazionale verdeoro, considerato l'erede naturale di Aguero dai 'Citizens'. L'allenatore spagnolo e il City potrebbero aprire ad un'eventuale trattativa soltanto con l'inserimento nell'affare di Paulo Dybala, stimatissimo dallo stesso Guardiola. La Juve, come filtra dall'ambiente bianconero, avrebbe però intenzione di blindare il numero dieci con il rinnovo di contratto, anche se i discorsi con l'entourage della 'Joya' non sarebbero ancora entrati nel vivo.

