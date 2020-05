CALCIOMERCATO RAKITIC / In casa Barcellona sembra definitivamente esploso il caso Ivan Rakitic.

Da tempo tra le parti si registrano frizioni, con il croato che ha respinto diverse proposte che lo avrebbero portato altrove, tra cui anche una della, arrivando allo scontro pubblico con la società, annunciando nelle scorse settimane che non si sarebbe fatto trattare "come un sacco di patate" nelle varie operazioni di scambio che i catalani stanno cercando di attuare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Oggi, il quotidiano 'Sport' fa un passo ulteriore e parla di rottura totale. Arrivati a questo punto, Rakitic non avrebbe più alcuna intenzione di rinnovare l'accordo in scadenza nel 2021 e anzi avrebbe ormai deciso di aspettare la fine del contratto per liberarsi a parametro zero e tornare al Siviglia, nonostante il corteggiamento di tante società importanti come Tottenham, Inter e la stessa Juventus.