Calciomercato Inter, nuovi contatti per Arthur – Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO INTER ARTHUR / Sono settimane fondamentali per l’affare Lautaro Martinez. I contatti tra Inter e Barcellona vanno avanti, ma c’è un enorme ostacolo per il buon esito dell'operazione: i problemi economici dei catalani. Il Barça non poteva permettersi i 111 milioni della sua clausola rescissoria prima e ancor meno oggi, con la crisi economica che ci attende.

Calciomercato Inter, giorni decisivi per il futuro di Lautaro Martinez

Per questo, il club spagnolo sta tentando di abbassare la quota cash inserendo alcune contropartite tecniche. Tra i vari Semedo, Junior Firpo e Todibo, il nome che può fare la differenza è quello di Arthur.

Il brasiliano all’piace molto e il Barcellona sta spingendo per cederlo, come dimostra il tentativo di scambio con

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club azulgrana farà un nuovo tentativo con l’entourage del centrocampista, che ha già rifiutato circa 8 milioni di euro netti dalla Juventus. Il giocatore di lasciare il Camp Nou non vuole saperne e, per questo, ha provato a spegnere i rumors con il comunicato dei giorni scorsi. Il Barça e l’Inter proveranno a fargli cambiare idea, ma un suo ennesimo no allontanerebbe ulteriormente Lautaro dalla Liga: Marotta non farà sconti.

Eleonora Trotta - Mirko Calemme