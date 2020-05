CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / Un braccio di ferro veramente intenso è in corso tra Inter e Barcellona per LautaroMartinez.

Mentre dalla Spagna rilanciano oggi le voci di un principio di accordo raggiunto tra le due società per il cartellino dell'attaccante argentino , 'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi rilancia parlando del muro nerazzurro che finora il club blaugrana non è ancora riuscito a scalfire. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'ultima proposta secondo il quotidiano milanese sarebbe di addirittura 80 milioni di euro con pagamento pluriennale più i cartellini di ben tre calciatori: i laterali Semedo e JuniorFirpo e il centrale Todibo. C'è di più. I blaugrana, ormai da mesi in pressing costante, avrebbe dato una sorta di ultimatum all'Inter, chiedendo una risposta indicativamente entro la metà di maggio. La dirigenza nerazzurra però per il momento non si smuove e informalmente fa capire che se non si toccano i 90 milioni di euro come parte cash, l'accordo sarà difficile da raggiungere. Molto dipenderà poi anche dal calciatore, tentato dalla proposta blaugrana non solo di affiancarlo a Lionel Messi ma di garantirgli anche un ingaggio da 10 milioni di euro all'anno che a Milano, per ora, non pensano neanche di avvicinare.