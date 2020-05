CALCIOMERCATO JUVENTUS DE BRUYNE / La Juventus culla il sogno de Bruyne dopo le ultime dichiarazioni del forte centrocampista belga. Il giocatore ha ammesso che potrebbe pensare ad un addio al Manchester City in caso di conferma della squalifica biennale del club inglese dalle coppe europee, oltre al desiderio un giorno di poter giocare al fianco di Cristiano Ronaldo.

Un'apertura che fa sognare i tifosi bianconeri, anche se un possibile assalto a de Bruyne della società campione d'Italia si preannuncerebbe tutt'altro che semplice.

Calciomercato Juventus, Pjanic e Higuain per finanziare de Bruyne

Tra costo del cartellino e ingaggio, servirebbe infatti un budget da quasi 200 milioni di euro alla 'Vecchia Signora' per portare il 28enne alla corte di Sarri nella prossima stagione.

L'obiettivo dei bianconeri - scrive 'Sport Mediaset' - sarebbe quello di abbassare sotto i 100 milioni il prezzo del nazionale belga, che attualmente percepisce uno stipendio di circa 15 milioni all'anno fino al 2024. Il piano del CFO Paratici allora potrebbe portare alla cessione di alcuni big come Pjanic e Higuain, liberandosi anche di ingaggi importanti soprattutto per quanto concerne il 'Pipita'. Operazione complicata, con la Juve però che vuole farsi trovare pronta se dovesse presentarsi davanti un'occasione per l'assalto a de Bruyne.

