Calciomercato Juventus e Inter, Rangnick esce allo scoperto su Werner

RANGNICK WERNER INTER JUVENTUS MILAN / Ralph Rangnick torna a parlare. Il manager tedesco, che ha confermato anche l'interesse del Milan e la trattativa interrotta dallo scoppio del coronavirus, si è soffermato su un altro argomento importante in chiave calciomercato Serie A.

In particolar modo, il dirigente del Lipsia, intervistato dal 'Mitteldeutsche Zeitung', ha parlato del futuro di Timo, attaccante accostato più volte alle squadre italiane.

Il classe '96 ha escluso un trasferimento al Bayern Monaco, ma anche il Liverpool sembra essere fuori dalla lista, lasciando decisamente più spazio a un approdo in Serie A. "Conosco la sua famiglia, anche la sua fidanzata sa consigliarlo molto bene. Deve continuare a migliorare, soprattutto nel suo rendimento - ha detto Rangnick su Werner -. Sarei contento se restasse. Se dovesse partire potrebbe essere sostituito, ma Timo dovrà valutare se in un altro club avrà la possibilità di giocare con regolarità come al Lipsia". Inter e Juventus sono in agguato, hanno messo gli occhi su di lui da tempo ma anche il Milan potrebbe dire la sua soprattutto in caso di arrivo dell'allenatore tedesco.

