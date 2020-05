CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS FIORENTINA CHIESA NAINGGOLAN / Radja Nainggolan valuta il suo futuro. Approdato la scorsa estate al Cagliari con la formula del prestito secco, il centrocampista può percorrere diverse strade: restare in terra sarda in prestito o a titolo definitivo, ma il club di Giulini non sembra propenso a pagargli altri 4,5 milioni di euro per l'ingaggio; tornare a Milano, dove Conte spingerebbe per la nuova cessione. Così, per il belga spunta l'idea Fiorentina, dove gioca Federico Chiesa, talento che piace sia all'Inter che alla Juventus: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Inter, Nainggolan per Chiesa: le ultime

Considerato ormai da anni tra i talenti più in vista del nostro calcio, Federico Chiesa sembra pronto al definitivo salto di qualità.

Così, l'starebbe studiando la mossa migliore per anticipare la concorrenza della Juventus, che in estate provò ad acquistarlo senza riuscirci . Le possibili cessioni di, del resto, concederebbero ala possibilità di investire capitali importanti per rinforzare la rosa. Una proposta da 30-40 milioni di euro più il cartellino di Nainggolan, riporta 'Tuttosport', potrebbe essere l'offerta giusta per sbloccare l'affare con. In prestito al club viola ora c'è anche(valutato circa 12 milioni di euro), ma il presidente dei toscani non vorrebbe più di una contropartita per cedere il suo gioiello.

