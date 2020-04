Calciomercato, Balotelli alla Juventus: che retroscena!

CALCIOMERCATO JUVENTUS BRESCIA BALOTELLI / "Potevo andare alla Juventus". Lo ha confessato Mario Balotelli nella diretta Instagram con 'Er Faina': "Dopo l'esperienza al Manchester City ero vicino a chiudere con i bianconeri, l'idea mi piaceva ma poi si è inserito Galliani prospettandomi il passaggio al Milan ed è saltato tutto: si sa che sono un simpatizzante dei rossoneri...

- ha specificato l'attaccante che vede il suo futuro ancora alnonostante i rumors che parlano di divorzio a fine stagione - Qui sto bene, sono di Brescia e gioco per il Brescia".

Il 'sogno' di Balotelli è il ritorno in Nazionale: "Rappresentare il proprio Paese è sempre qualcosa di meraviglioso". Chiosa sulla ripresa del campionato: "Non ne ho idea se si tornerà o meno a giocare quest'anno, da parte mia penso solo ad allenarmi e a stare in forma".

