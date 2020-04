FONSECA SERIE A / "Il calcio poteva riprendere, per me è difficile capire perché possiamo correre in un parco dove ci sono molte persone e non allenarci in un centro sportivo come quello di Trigoria". Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma, si è espresso a 'TeleradioStereo' sulla ripresa del campionato. Poi sul legame con la squadra: "Sono innamorato della Roma.

Per me è un sentimento unico che ho anche per la città. Mi piace molto la città, non posso parlare molto perché tutti noi sappiamo che la Roma è una delle città più belle del mondo. Quello che io vivo qui a Roma con i tifosi, con l’atmosfera del club è unico. Dobbiamo capire in questo momento che il club è molto organizzato e c'è un'atmosfera molto positiva".