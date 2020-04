CALCIOMERCATO INTER KUMBULLA VERONA / L'Inter continua a spingere per un colpo per la difesa del futuro e ha praticamente in pugno Kumbulla. Respinto l'inserimento da parte del Napoli, il difensore del Verona vestirà la maglia nerazzurra. Ma come riportato da 'Tuttosport', non è detto che lo faccia già a partire dalla prossima stagione.

Anche con la cessione di, infatti, ci sarebbero già in rosa due giocatori sul centro destra, ossia. Senza ulteriori cessioni, Kumbulla potrebbe essere lasciato al Verona per un'altra stagione, per poi unirsi alla rosa interista a partire dal

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sprint Kumbulla: rifiutato il Napoli

Calciomercato Inter, proposta di scambio al Napoli: la risposta