CALCIOMERCATO JUVENTUS HAKIMI BORUSSIA AGENTE / Il futuro di Achraf Hakimi è ancora tutto da scrivere.

Il terzino di proprietà delfarà ritorno nella Capitale al termine del prestito alma nulla è stato deciso. Il calciatorevuole garanzie per poter rimanere a vestire la maglia dei blancos e il confronto che avrà conservirà per fare chiarezza.

La presenza in rosa di Carvajal è certamente una 'minaccia' e proprio per questo i grandi club europei stanno sognando il grande colpo. Le prestazioni di Hakimi non sono certamente passate inosservate e la Juventus ci ha messo gli occhi addosso al pari del Psg.

Anche il Borussia Dortmund vorrebbe continuare a puntare sul terzino. Un'ipotesi, questa, confermata dall'agente Alejandro Camano: "Achraf è il miglior terzino destro del mondo insieme ad Alexander-Arnold - ammette ai microfoni di 'Sky Sport Germania' - Tutti i grandi team in Europa lo vogliono e ovviamente il Real Madrid è uno di questi. Ma il Borussia è ancora un'opzione per noi. Stiamo solo aspettando...". Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile scambio Haaland-Hakimi.

