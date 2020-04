Calciomercato Torino, Ansaldi fa chiarezza sul suo futuro!

CALCIOMERCATO TORINO ANSALDI BOCA JUNIORS/ Intervistato ai microfoni di 'Generación Extrema Jóvenes', Cristian Ansaldi, esterno del Torino, ha parlato del suo futuro in maglia granata e dell'ipotesi di un addio: "Sono qui da tre anni ed anche la mia famiglia è felice della vita torinese.

Molti mi chiedono del Boca Juniors,e, se dovessi tornare in Argentina, sarebbe soltanto per il Newell's". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

