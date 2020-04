Milan, Maldini: "Coronavirus? Ho capito subito che non era qualcosa di normale"

MILAN MALDINI CORONAVIRUS / Paolo Maldini, intervistato in video chiamata a 'Sky Sport', ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza con il coronavirus. Il dirigente del Milan sta meglio adesso, ma racconta il suo decorso particolare e di come non si tratti di qualcosa da prendere sottogamba, anzi: "Personalmente, è stata un'influenza più pesante del normale - ha spiegato - Oggi ho provato a fare un po' di palestra, ma dopo dieci minuti già avevo il fiatone.

Mi sento ancora un po' strano, nei giorni in cui sono stato malato ho avuto subito la sensazione che fosse qualcosa di diverso dal solito".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta

Coronavirus, Serie A a porte chiuse fino a Natale: gli scenari