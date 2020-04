SERIE A DEL PIERO / Da Los Angeles guarda la sua Italia lottare contro un virus che giorno dopo giorno continua a fare tante, troppe vittime. La priorità è la salute, lo sottolinea più volte, ma poi bisognerà tornare gradualmente alla normalità anche nel calcio. Ne parla Alex Del Piero, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', che avverte: "Un ridimensionato complessivo delle cifre in ballo credo sia ormai inevitabile. L'equilibrio tra costi e ricavi deve garantire al club non sopravvivenza, ma longevità e di essere meno dipendente da pochi risultati.

Va poi affrontato il problema del rapporto con il pubblico: il calcio italiano si è isolato, è distante dalla gente, sia nell'immagine che si sono fatti loro malgrado molti calciatori, sia per il problema degli stadi, inadatti alle famiglie".

Sul tema del ritorno in campo, dunque, Del Piero spiega: "La seconda priorità deve essere quella di ripartire per affrontare l'altra emergenza: quella dell'economia, dei posti di lavoro. Io credo che tutto questo vada considerato anche quando si parla di futuro dello sport professionistico. Non mi piacciono i discorsi demagogici di chi quasi criminalizza chi sta provando a rimetterci in marcia. Per questo dico che quando si avrà l'ok dei medici sarà giusto tornare a giocare, dapprima ovviamente a porte chiuse. E dunque quello che possiamo fare oggi è continuare a lavorare, studiare le formule dei campionati, i calendari".