SERIE A GRAVINA / Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha parlato delle ipotesi al vaglio per il prosieguo della Serie A: "Campionato fino a settembre-ottobre? E' una ipotesi - le sue parole a 'Rai Sport' - L'unico modo serio di gestire un'emergenza seria di questo tipo è quello che dobbiamo comunque chiudere le competizioni della stagione 2019-2020 in questo anno. Stiamo lavorando su tutta una serie di ipotesi per gestire al meglio questa situazione.

Una data ipotizzata per ripartire è quella del 17 maggio ma sappiamo, e lo sottolineo ancora una volta, che è una ipotesi. Chiusura stagione a settembre-ottobre? E' una modalità per evitare di compromettere non solo la stagione 2019-20 ma anche la stagione 20-21". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

