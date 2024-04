Ribaltone UFFICIALE: l’ex Inter è il nuovo presidente del club

Ribaltone UFFICIALE: l’ex Inter diventa il nuovo presidente di una big europea. L’annuncio dopo le elezioni

L’ex allenatore con un passato anche nell’Inter diventa presidente. È ufficiale il ribaltone societario in una big europea.

André Villas-Boas, ex collaboratore di Mourinho all’Inter, è il nuovo presidente del Porto. L’ex allenatore di Chelsea e Tottenham e nel 2010-11 dello stesso Porto ha vinto le elezioni interne al club a cui hanno partecipato oltre 26.700 soci, mettendo fine all’era di Pinto da Costa che durava dal 1982. Si rimette così in discussione anche il futuro del tecnico dei portoghesi, Sergio Conceicao, che aveva raggiunto l’accordo per il rinnovo ma con l’ormai ex presidente.

Porto, Villas Boas nuovo presidente: i dettagli

La vittoria dell’ex allenatore arriva al culmine di mesi di altissima tensione, caratterizzati da tafferugli come quelli verificatosi all’assemblea generale dello scorso novembre, o dagli atti vandalici alla casa di Villas Boas.

L’ex presidente Pinto da Costa, negli scorsi giorni, aveva fatto firmare a Conceicao un rinnovo di contratto fino al 2028. Con l’avvento di Villas Boas, però, potrebbe essere rimesso tutto in discussione: inizia una nuova era in casa Porto.