Biglietti falsificati, i tifosi restano fuori: scoppia il caso prima del big match

Una brutta storia avvenuta in Italia ha scosso il mondo del calcio: hanno cercato di entrare allo stadio con dei biglietti falsi

Siamo nelle fasi decisive della stagione, quelle in cui si possono centrare gli obiettivi in programma o ci si deve accontentare della delusione di essere arrivati indietro. A prescindere dal livello in cui si compete, vale per tutte le categorie e quando si può festeggiare, la gioia dei tifosi è incontenibile.

Questo non giustifica alcune pratiche illegali che si sono verificate anche negli ultimi giorni in Italia. Non si tratta della Serie A, in questo caso, ma dei dilettanti. È la storia che ha avuto risalto nazionale, quella del match tra il Team Altamura e Città di Gallipoli. Si trattava del match decisivo per la promozione dei padroni di casa, che sono tornati tra i professionisti dopo 27 anni di astinenza.

Sì, perché la partita è terminata con il risultato di 2-1, permettendo all’Altamura di staccare il pass per la Serie C. Peccato che la cronaca si sia interessata soprattutto del caso biglietti falsi che ha animato i momenti prima e dopo la partita.

Biglietti falsi pur di entrare allo stadio: a pagare sono stati tutti i tifosi

Lo stadio D’Angelo si è riempito oltre la sua massima capienza per via di alcuni tagliandi falsi che sono stati venduti ai tifosi. Per colpa di questa situazione, molti supporters in possesso di biglietto regolare non hanno potuto assistere al match promozione e sono rimasti fuori dall’impianto, con tutta la delusione del caso.

Il club di casa, che l’anno prossimo vedremo in Serie C, si è esposto su quanto successo, definendo la situazione ‘incresciosa’. Poi ha cercato di mettere una pezza, permettendo a tutti i tifosi rimasti esclusi senza apparente motivo di “avere l’ingresso gratuito in occasione della partita Team Altamura-Matera del prossimo 5 maggio”.

Il club si è anche schierato dalla parte delle forze dell’ordine per chiarire tutti i passaggi della vicenda e contro tutte le frodi nel mondo del calcio. Di sicuro, non è finita bene, placando anche la gioia di molti supporters per il successo ottenuto sul campo.