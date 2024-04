HIGHLIGHTS | Il Bologna ringrazia Okoye e il palo: finisce in parità al Dall’Ara

Bologna-Udinese finisce 1-1, pari ed emozioni al Dall’Ara: espulso Beukema

Mezzo passo falso del Bologna in quella che poteva essere la giornata dell’aggancio alla Juventus. I rossoblù invece non riescono a vincere in casa contro l’Udinese che, come all’andata, ferma i felsinei, stavolta sull’1-1.

Per Cannavaro è il primo punto conquistato in Serie A e un punto prezioso in chiave salvezza, con i bianconeri che accorciano su Frosinone e Verona, in attesa di quelli che saranno i vari scontri salvezza nel finale di campionato. Una gara con tante emozioni quella del Dall’Ara, in particolare per quanto accaduto nel secondo tempo. Primo tempo complicato per i padroni di casa, con i friulani ben messi in campo che trovano il gol nel recupero grazie a Payero.

Nella ripresa le emozioni aumentano. Beukema, già ammonito, stende Samardzic e riceve il secondo giallo. Da quel momento però l’Udinese va in crisi e fatica a gestire il gioco e a produrre occasioni. Da un’ingenua punizione regalata da Ferreira sulla fascia sinistra, Saelemekers beffa Okoye con una traiettoria arcuata e firma il pari. Lo stesso belga ha poi per due volte l’occasione per il vantaggio. La chance più grossa però ce l’ha Davis in pieno recupero: l’inglese sfiora il suo primo gol in Serie A, ma il suo sinistro si infrange sul palo. Sulla respinta Brenner sfiora il montante e il vantaggio. Punto prezioso per i friulani, ma amaro per come si erano messe le cose, con i bianconeri che avrebbero potuto raggiungere Verona e Frosinone. Al Bologna mancano 7 punti per centrare una storica qualificazione in Champions League.

Bologna-Udinese 1-1

Marcatori: Payero (U) 45’+1′, Saelemaekers (B) 78′

Espulsi: Beukema (B) 64′

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 89, Milan* 70, Juventus* 65, Bologna 63, Roma 58, Lazio* 55, Atalanta** 54, Napoli 49, Fiorentina** 47, Torino* 46, Monza* 44, Genoa 39, Lecce* 36, Cagliari 32, Verona* 31, Empoli 31, Frosinone* 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana* 15

* una partita in più

** una partita in meno