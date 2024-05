Blitz dell’agente, lo portano via dall’Inter a metà prezzo

Si cerca l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore di proprietà dell’Inter

Inizia a muoversi qualcosa anche in uscita per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter. Il club nerazzurro, che da poche settimane si è laureato campione d’Italia, attende di chiudere ufficialmente la stagione prima di programmare la prossima annata. L’atteso vertice tra Simone Inzaghi e la dirigenza, nel quale è attesa anche la firma del tecnico sul nuovo contratto, avverrà quindi nella seconda metà di maggio.

Come spiegato più volte da Ausilio e Marotta, buona parte del lavoro da parte del club nerazzurro è già stato compiuto grazie agli innesti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a parametro zero. Nuovi investimenti, specialmente i più onerosi, saranno invece legati direttamente alle uscite. Sarà l’autofinanziamento ancora una volta a dettare il ritmo del mercato nerazzurro, per cui da parte della dirigenza vi sarà la necessità di mettere da parte un tesoretto da investire in entrata. Obiettivo che il club vorrebbe raggiungere tramite la partenza dei cosiddetti ‘esuberi’.

Tra questi, chi potrebbe garantire una buona cifra nelle casse della società, è Lucien Agoumé. Il centrocampista francese è stato spedito lo scorso gennaio nell’ennesimo prestito della sua esperienza a Milano. Stavolta, ad accoglierlo è stato il Siviglia, club che lo ha ritrovato a disposizione da poche settimane dopo un infortunio importante. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, le recenti prestazioni del classe 2002 avrebbero impressionato positivamente i dirigenti del club andaluso, disposti adesso a trattare il riscatto con l’Inter.

Calciomercato Inter, il Siviglia apre al riscatto di Agoumé

Al momento della cessione in prestito di Lucien Agoumé al Siviglia dello scorso gennaio, era stato concordato con l’Inter un diritto di riscatto pari a 8 milioni di euro.

Opzione d’acquisto che gli andalusi vorrebbero esercitare, rivedendo al ribasso il costo del cartellino. Pare infatti che la dirigenza non possa investire più di 5 milioni di euro per il giovane centrocampista francese. In questo senso, dunque, sarà determinante la volontà dell’Inter che sembra comunque aperta a ritrattare il costo dell’affare, in assenza di proposte più alte. Nel frattempo, il suo agente Niang Djibril è stato avvistato la scorsa domenica allo stadio in occasione del successo sul Granada. Agoumé vedrebbe positivamente una permanenza nel campionato spagnolo dopo l’ottimo impatto avuto in questi primi mesi.