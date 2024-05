Costa la metà di Gudmundsson: all’Inter per 7 milioni grazie allo scambio

L’Inter lavora per puntellare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione: Marotta e Ausilio a caccia di un nuovo attaccante

Sono iniziate le manovre dell’Inter sul mercato, sempre in attesa del via libera del presidente Zhang e di sciogliere il fondamentale nodo in merito al rifinanziamento dal fondo Oaktree.

Il club nerazzurro dovrà muoversi con il solito equilibrismo tra bilancio e competitività, cercando nuove opportunità a costo contenuto con massima resa. L’arrivo a parametro zero di Taremi non basta e il duo Marotta-Ausilio lavorerà specialmente sul reparto offensivo, dove c’è un obiettivo sensibile che porta a Genova e al cartellino di Gudmundsson. L’Inter studia l’assalto, forte anche del gradimento del giocatore islandese alla destinazione nerazzurra. I campioni d’Italia vogliono battere sul tempo le rivali Juventus e Napoli, pensando a un’operazione alla Frattesi e con la possibilità di inserire anche una contropartita sul tavolo delle trattative.

Calciomercato Inter, jolly Agoume nell’affare Lukebakio

Gudmundsson ha una valutazione da circa 30 milioni di euro e la chiave di volta potrebbe essere il sacrificio di Valentin Carboni nelle negoziazioni con il Genoa.

L’Inter e Inzaghi valuteranno durante il ritiro il futuro del gioiello argentino, che si sta mettendo in mostra in prestito con la maglia del Monza. Ausilio e Marotta studiano anche un piano B e in questo senso un profilo che potrebbe tornare in auge è quello di Lukebakio, già sondato la scorsa estate dagli uomini mercato della ‘Beneamata’. Il nazionale belga costa la metà rispetto a Gudmundsson e il sodalizio nerazzurro penserebbe all’inserimento nell’affare di Agoume, che la società andalusa può riscattare a fine stagione per 8 milioni di euro. In questo modo l’Inter dimezzerebbe la spesa per Lukebakio, assicurandosi un attaccante di livello a un prezzo contenuto.