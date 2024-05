DIRETTA Europa League, Bayer Leverkusen-Roma 0-0: partiti! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘BayArena’ tra il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e la Roma di De Rossi in tempo reale

La Roma fa visita al Bayer Leverkusen in Germania nella gara di ritorno delle semifinali di Europa League. Una sfida che mette in palio un posto per la finalissima di Dublino del 22 maggio che sarà diretta dall’arbitro olandese Makkelie.

I giallorossi di Daniele De Rossi hanno bisogno di una vera e propria impresa per ribaltare lo 0-2 subito in casa una settimana fa. Reduci dal pareggio casalingo contro la Juventus in Serie A che ha messo a rischio il quinto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions, i capitolini hanno bisogno di vincere con tre o più gol di scarto per conquistare la seconda finale di fila, mentre con due si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. I rossoneri di Xabi Alonso, che sono ancora imbattuti in stagione e che vengono dal largo successo in Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte, invece, possono contare su tre risultati: oltre alla vittoria e al pareggio, basta una sconfitta di misura. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e anche in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su smartphone, pc e tablet sulle app di Now e Dazn. All’andata furono decisivi i gol di Wirtz e di Andrich. Chi passa se la vedrà in finale contro la vincente tra Atalanta e Marsiglia. Calciomercato.it vi offre il match della ‘BayArena’ tra Bayer Leverkusen e Roma live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Bayer Leverkusen-Roma

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kobar; Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Hofmann; Adli, Palacios, Hlozek. All. Xabi Alonso.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Spinazzola; El Shaarawy Cristante, Paredes, Angeliño; Pellegrini; Azmoun, Lukaku. All. De Rossi