Cambio forzato per De Rossi, lascia subito Bayer Leverkusen-Roma. Infortunio per un giallorosso e sostituzione immediata

Clima incandescente alla BayArena nel primo tempo di Bayer Leverkusen-Roma. Nonostante il 2-0 dell’andata, la tensione è già altissima: a scatenare tutto è stato l’infortunio di un giallorosso.

Leonardo Spinazzola si è accasciato a terra per un infortunio alla coscia sinistra. La squadra di Xabi Alonso però, invece di fermarsi, ha proseguito l’azione con Frimpong. Al termine dell’azione si è scatenata una rissa in mezzo al campo con Pellegrini a spintonare l’esterno del Bayer. Coinvolti successivamente anche Mancini e Tapsoba, con l’arbitro che ha estratto il cartellino giallo per entrambi.

Oltre alle sanzioni, anche il forfait di Spinazzola: il laterale non è riuscito a proseguire ed è stato costretto ad abbandonare il match. Subito un cambio forzato per De Rossi che ha mandato in campo Zalewski.