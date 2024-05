Infortunio e caos: Bayer-Roma si infiamma subito

Ecco cosa è successo nel primo tempo di Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di ritorno di Europa League. Prima l’infortunio poi il caos

Si è scaldata subito Bayer Leverkusen-Roma. Al ventesimo del primo tempo del match in corso di svolgimento in Germania e valevole per il ritorno della semifinale di Europa League, c’è stato un accenno di rissa dopo l’infortunio di Spinazzola.

L’esterno di Daniele De Rossi si è accasciato per terra per via di un guaio muscolare. I tedeschi, con Jeremie Frimpong, hanno deciso di proseguire, mandando su tutte le furie i giallorossi, che hanno mostrato la loro rabbia in campo sia nei confronti delle ‘Aspirine’ che dell’arbitro.

Proprio l’esterno di Alonso è stato preso di mira dai giocatori della Roma, colpevole di essersi reso contro dell’infortunio dell’italiano, decidendo comunque di proseguire.

Dopo sono arrivate anche due ammonizioni che potrebbero pesare nel corso della partita: il direttore di gara ha prima estratto il giallo per Mancini e poi per Pellegrini. Il difensore per un confronto con Tah, il centrocampista per una spinta a inizio azione.