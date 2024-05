Ballano 8 milioni al Milan: incontro e panchina a sorpresa per Pioli

Stefano Pioli è destinato a lasciare il Milan dopo il match contro la Salernitana: intanto spunta una nuova squadra per il tecnico emiliano

Ultima settimana da allenatore del Milan per Stefano Pioli, che a meno di clamorosi colpi di scena concluderà dopo la gara contro la Salernitana a San Siro la sua avventura alla guida del ‘Diavolo’.

La dirigenza di Via Aldo Rossi sta spingendo per un nuovo tecnico, con Fonseca al momento in vantaggio sulla concorrenza dove è tornato in auge anche il nome di De Zerbi, che sabato ha ufficializzato il suo addio al Brighton. Pioli ha ancora un altro anno di contratto con il Milan ed è in scadenza quindi nel giugno 2025, con il patron Cardinale che cerca una soluzione per non appesantire troppo i conti della società. L’allenatore di Parma ha un ingaggio da quasi 8 milioni lordi, che andrebbe a sommarsi allo stipendio del nuovo tecnico se Pioli non trovasse una nuova sistemazione.

Panchina Milan, tre piste per l’addio di Pioli

La soluzione per il Milan potrebbe essere quella perciò della risoluzione contrattuale, una via di mezzo per un divorzio senza particolari strascichi con Pioli.

In questo caso il ‘Diavolo’ terminerebbe il rapporto con Pioli grazie a una buonuscita, che si attesterebbe a circa la metà degli emolumenti dell’allenatore e quindi sui 2 milioni di euro netti (4 al lordo). Da capire comunque quale sarà la volontà del tecnico, se accetterebbe eventualmente la proposta del club o pretenderà l’intero anno di ingaggio con la comunicazione dell’esonero. La dirigenza e Cardinale proveranno a mediare in un incontro fissato nei prossimi giorni e dove si avrà un quadro più chiaro della situazione. Una terza ipotesi all’addio di Pioli porta ovviamente a un nuovo club e in questo caso verrebbe stracciato l’accordo in essere con il Milan fino al 2025. Il mister emiliano ha diverse pretendenti in Serie A: dal Napoli al Bologna, passando anche all’Atalanta se Gasperini dovesse decidere di lasciare la ‘Dea’ a fine stagione.