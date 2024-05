Juventus, i convocati di Montero per il Bologna: la decisione su Fagioli

Juventus, diramata la lista dei convocati di Montero per il Bologna. La decisione su Fagioli e l’elenco completo

La Juventus ha reso nota la lista dei convocati di Paolo Montero, all’esordio questa sera a Bologna dopo l’esonero di Massimiliano Allegri.

Gli unici assenti sono l’infortunato De Sciglio e lo squalificato Pogba. A Bologna, infatti, tornerà anche Nicolò Fagioli dopo la lunga squalifica per il caso scommesse. Il centrocampista bianconero torna fra i convocati e questa sera potrebbe rientrare per un breve spezzone. Ecco la lista del nuovo allenatore bianconero per le ultime due partite della stagione.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalò;

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Alcaraz, Nicolussi Caviglia;

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Jr, Kean.