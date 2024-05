Ribaltone choc dopo l’esonero, Mourinho al posto di Allegri

Esonerati da Juventus e Roma, Massimiliano Allegri e José Mourinho infiammano il mercato degli allenatori

Siamo ormai giunti alle battute finali di una stagione che ha incoronato Atalanta, Bologna e Inter come le squadre più convincenti dell’anno, relegando invece ad un ruolo minore altre big della Serie A. Il Napoli ha incarnato senza dubbio la delusione più grande, ma anche Juventus e Roma sono finite nel mirino della critica.

Grazie alla vittoria di ieri, i giallorossi hanno conquistato aritmeticamente il sesto posto, fallendo ancora una volta la qualificazione diretta alla prossima Champions League, nonostante il passaggio da José Mourinho a Daniele De Rossi, che ha comunque migliorato la media punti giallorossa. Per tornare a giocare la massima competizione europea per club, i capitolini devono ora sperare in un’Atalanta quinta in campionato e vincitrice dell’Europa League.

Allegri e Mourinho, destini incrociati dopo l’esonero

Una finale che arriva ad una settimana esatta da quella persa in Coppa Italia per mano della Juve. Una sfida che è passata alla storia soprattutto per alcuni comportamenti sopra le righe di Massimiliano Allegri, esonerato dal club bianconero prima delle ultime due giornate di Serie A. Nonostante un’annata tormentata, Max e Mou possono ancora vantare diversi estimatori, in Europa e non solo, e i loro destini potrebbero incrociarsi nelle prossime settimane.

Secondo quanto raccolto da Rudy Galetti, infatti, sia il tecnico portoghese che quello livornese sarebbero finiti nei radar dell’Al Ittihad. Dopo aver salutato Marcelo Gallardo, seguito dal Milan ma non solo, il club arabo vuole affidare la propria panchina ad un allenatore di caratura internazionale, con Allegri e Mourinho che occupano i primi posti nella lista.