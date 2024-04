Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 27 aprile 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 27 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport dedica il titolo di apertura al prossimo allenatore del Milan: “Il Diavolo è Lopetegui‘ campeggia a tutta pagina con lo spagnolo indicato sempre più vicino ai rossoneri. In basso il mercato dell’Inter con “5 regali per Inzaghi”, mentre di spalla ‘Kvara spaventa Napoli: il rinnovo è in bilico’ e “De Katelaere-Atalata: sì”. Infine, in alto il tennis e la F1: “Sinner, oggi il derby ma è già il re di Roma” e “Ferrari, 100 milioni per il colpo Newey”.

Il Corriere dello Sport apre invece con Juve-Milan: “Max e Stefano, the last dance”. Di spalla si parte con la corsa alla Champions: “Sei italiane in Champions: ecco la strada”. Quindi la panchina granata: “Italiano-Torino, c’è l’incontro: viola in attesa”. Infine, l’Inter: “L’Inter prenota il terzo colpo: Bento in arrivo”. A fondo pagina, invece: “Taty si prende la Lazio” e “Il Frosinone manda in B la Salernitana”.

Passiamo a Tuttosport: “Juve-Milan, Thiago vi guarda”. Di spalla l’intervista a Costacurta: “Max non mi ha mai fatto divertire, Rome e derby la rovina di Pioli”. A fondo pagina “Lautaro fa l’esame a Buongiorno”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

All’estero, invece, in Spagna c’è AS che apre con il Real Madrid sempre più vicino al titolo: “Bienvenido a la fiesta”. Sport, invece, dedica l’apertura alla Champions femminile: “A Remontar”.

In Francia, L’Equipe si sofferma sul Psg e la possibilità di vincere questa sera il campionato. Così in apertura il titolo è: “La bonne etoile?”