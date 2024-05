Thiago Motta e la corsa Champions: “Preso un punto, va bene così”

Dopo il pari con il Torino, le dichiarazioni del tecnico del Bologna Thiago Motta sul match e sulla corsa Champions: soddisfazione per l’allenatore rossoblù

Quarto pareggio nelle ultime cinque gare e un certo rallentamento per il Bologna, che però si mantiene saldamente in zona Champions. Lo 0-0 con il Torino viene accolto positivamente dall’ambiente rossoblù, incluso il tecnico Thiago Motta, consapevole delle insidie della sfida di questa sera.

Ecco le sue dichiarazioni al termine del match ai microfoni di ‘DAZN’: “Abbiamo trovato una squadra molto difficile da affrontare. Rispetto molto il lavoro di Juric, a fine partita gli ho fatto i complimenti. Alla fine, abbiamo portato comunque un punto a casa. E’ stata una partita equilibrata con due buonissime squadre in campo, un match a mio modo di vedere molto bello, combattuto dal primo all’ultimo minuto. Sapevamo che stasera sarebbe stato molto complicato, ma lo sapeva chiunque abbia visto il Torino di Juric in questi tre anni. In generale, sono felice, abbiamo fatto una buona prestazione. E ora abbiamo la possibilità di andare in una competizione europea inaspettata, nessuno lo immaginava a inizio anno. Manca poco, tre chilometri alla fine della maratona, vogliamo concludere al meglio. Nel gruppo si è creato qualcosa di speciale, io seguo i miei ragazzi, hanno voglia e ambizione. La pressione per andare in Champions ce l’hanno gli altri, soprattutto dal punto di vista economico. Adesso siamo lì e ce la giochiamo”.