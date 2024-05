HIGHLIGHTS | Torino e Bologna, anticipo senza reti

Torino-Bologna, anticipo del venerdì in Serie A, all’insegna dell’equilibrio: finisce 0-0, punto più utile per gli ospiti che per i granata

Cercavano la vittoria sia Torino che Bologna, per i rispettivi obiettivi. Nessuna delle due è riuscita a prevalere, in una gara giocata alla pari e senza troppi acuti, con Juric e Thiago Motta che si sono annullati.

Serata piovosa a Torino, nel primo tempo la sfida è a scacchi tra i due allenatori e di occasioni se ne vedono poche. Il Bologna bussa con due conclusioni larghe di poco di Zirkzee e di Aebischer, in mezzo però la palla gol più clamorosa ce l’ha Sanabria che colpisce una traversa clamorosa di testa, sulla respinta Skorupski salva su flipper tra Zapata e Vlasic. A inizio ripresa, esce meglio dai blocchi il Bologna, con Zirkzee che semina il panico con qualche giocata delle sue. Poi ci pensa Aebischer a chiamare Milinkovic-Savic alla gran parata. Ancora più bravo, però, Skorupski, che su Ilic compie un autentico miracolo. Batti e ribatti fino alla fine, ma con occasioni da una parte e dall’altra che rimangono solo potenziali, il punteggio non si schioda. Il Torino saluta probabilmente le ultime chances di correre per un posto in Conference League, il Bologna fa un altro passettino verso la Champions che però dovrà conquistarsi nelle sfide con Napoli e Juventus.

TORINO-BOLOGNA 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna* 64, Roma 59, Atalanta** 57, Lazio 55, Fiorentina** e Napoli 50, Torino 47*, Monza 44, Genoa 42, Lecce 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana 15

* una partita in più

**una partita in meno

A breve gli highlights del match