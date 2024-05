Colpo Scamacca per la big di Serie A: è già tutto deciso

Gianluca Scamacca grande protagonista di questo finale di stagione con l’Atalanta: il suo nome per l’attacco della big di Serie A

Sedici gol in stagione, sempre a segno nella fase ad eliminazione diretta dell’Europa League tranne che nel ritorno con il Liverpool, protagonista anche in campionato con tre gol nelle ultime tre gare in cui è sceso in campo.

Gianluca Scamacca ha scacciato via un po’ di diffidenza con la quale era iniziata la sua stagione facendo quel che sa fare meglio: i gol. Nove in campionato, sei in Europa League, uno in coppa Italia dove dovrà saltare la finale con la Juventus per squalifica. Un rendimento che lo rende candidato principe a guidare l’attacco dell’Italia ad Euro 2024, ma anche un possibile uomo mercato visto che tutte o quasi le big di Serie A sono alla ricerca di un attaccante.

Dovesse lasciare l’Atalanta in estate, per Scamacca la scelta potrebbe andare proprio in direzione di un’altra compagina del nostro campionato e la scelta sembrerebbe essere già stata fatta.

Calciomercato Atalanta, Scamacca al Milan: scelta fatta

Inevitabile, infatti, pensare all’ex West Ham come un possibile obiettivo di chi in estate andrà alla ricerca di un centravanti. Anche per questo Calciomercato.it ha proposto un sondaggio sul proprio profilo Twitter chiedendo a quale big farebbe più comodo Scamacca.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 💥#Scamacca boom! A quale big italiana farebbe più comodo❓ 📲 RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 3, 2024

La maggioranza delle risposte ha indicato nel Milan il club migliore per l’attaccante dell’Atalanta: la pensa così il 47,2% di chi ha risposto alla domanda. Dietro c’è il Napoli, che dovrà con ogni probabilità sostituire Osimhen: azzurri votati dal 26,4% degli utenti. Staccate, infine, Inter e Juventus, rispettivamente con il 15,3% e 11,1%.