Il Napoli come il Milan, il nuovo tecnico già ‘mandato via’

Il Napoli deve scegliere l’allenatore del rilancio e sonda diversi nomi: i tifosi si schierano, petizione e rifiuto netto

Tra Conte e Gasperini, Rose e Tedesco, senza dimenticare Italiano e Pioli. Aurelio De Laurentiis procede il casting per la panchina del Napoli con la speranza, sua e dei tifosi azzurri, che la scelta alla fine sia migliore rispetto a quella dello scorso anno.

Dopo una stagione di delusione, per i partenopei è il momento di programmare il rilancio e si partirà dalla scrivania e dalla panchina. Come direttore sportivo si aspetta l’ufficializzazione di Manna, mentre la panchina è ancora un grande rebus: le quotazioni di Conte sono in discesa, quelle di Pioli appaiono invece in risalita.

Proprio sull’attuale allenatore del Milan si è però scagliata parte della tifoseria azzurra: sui social quest’oggi è spuntato l’hashtag #nopioli che ricalca il #nolopetegui dei sostenitori rossoneri che proprio grazie alla presa di posizione sui social hanno fatto sì che il club lombardo cambiasse idea sull’allenatore spagnolo.

Calciomercato Napoli, i tifosi si schierano contro Pioli

Non il preferito Stefano Pioli da parte dei tifosi del Napoli che cullano la speranza di vedere Antonio Conte sulla panchina azzurra il prossimo anno.

Se il tecnico leccese appare essere il preferito, Pioli non sembrerebbe convincere in pieno la piazza partenopea. Ecco allora la diffusione dell’hashtag #nopioli e anche una petizione per non farlo diventare il nuovo allenatore del Napoli. “Il Napoli deve ripartire da un progetto vincente” scrive un tifoso, dopo aver utilizzato il #nopioli, ed un altro che dice “basta a questa mediocrità”.

Ecco alcuni tweet:

#NoPioli Basta mediocrità e basta questa stampa di lecchini — Augusto 🇮🇹🏆3 Contiano (@stilldepr3ssed) May 3, 2024

#NoPioli Napoli deve ripartire da un progetto vincente,purtroppo però il caro @ADeLaurentiis ha ed avrà per sempre una mentalità da perdente! — Christian Reale (@Christi61160777) May 3, 2024