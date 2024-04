De Rossi amaro dopo il pari di Napoli: “Punto che vale poco”

Le parole di Daniele De Rossi dopo il 2-2 tra Napoli e Roma al Maradona

E’ un Daniele De Rossi un po’ amareggiato quello che si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’ al termine della sfida pareggiata tra Napoli e Roma al Maradona.

Un pari ottenuto quasi all’ultimo respiro per i capitolini, con Tammy Abraham tornato al gol, il primo in questa stagione. De Rossi non si è detto però così soddisfatto del pari, che sa più di occasione fallita per accorciare sul Bologna in classifica, fermato dal pari interno contro l’Udinese.

Punto quanto vale – “Vale uno, non troppo dal punto di vista del morale. Prestazione convincente. Contro il Bologna non abbiamo fatto male, ci hanno girato un po’ male gli episodi. Dovevamo fare una prestazione super a questo punto della stagione contro una squadra così. Loro hanno tirato fuori l’orgoglio dei campioni”.

Attaccanti – “Loro contributo positivo, gli episodi fanno la differenza, loro sono stati protagonisti. Potevano fare meglio, si può fare sempre meglio, ma sono contento degli attaccanti che ho. Quando giochi contro squadre così forti devi cercare di togliere ritmo, si percepiva potessero essere pericolosi. L’abbiamo forse tenuta un po’ più noi, ma non l’abbiamo tenuta bene e anche le prestazioni degli attaccanti sarebbero state più positive”.

Rendimento – “Ci sono squadre che quando giocano male perdono sempre, ci sono squadre che quando non giocano bene riescono magari a portare a casa un pari. Possiamo far meglio in diverse circostanze. Ho dei giocatori che stanno dentro la nostra stagione e hanno voglia ancora di tirar fuori qualcosa. Abbiamo un poker di partite molto complicate, è dura, dobbiamo fare più punti che possiamo”.

Bayer Leverkusen – “Io avevo un po’ di paura anche di Brighton, Feyenoord e Milan, tutte squadre che volevano giocare a calcio. E preparare partite contro queste squadre è difficile. Farle giocare senza palla è una soluzione interessante. Hanno giocatori bravi e che palleggiano bene. Se non perdono mai e se hanno cuore di segnare tanti gol nell’ultimo secondo vuol dire che hanno qualcosa di speciale”.