Gioia Arthur, la Fiorentina batte il Monza in rimonta

Si è chiusa la trentaseiesima giornata di Serie A con la partita del Franchi tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Monza di Raffaele Palladino

Con Fiorentina-Monza è andato in archivio il 36esimo turno di Serie A. Allo Stadio Franchi è stata la squadra Viola di Vincenzo Italiano ad imporsi in rimonta.

A passare in vantaggio erano stati, dunque, i brianzoli grazie ad un gol di Milan Djuric al nono del primo tempo. Alla mezzora, poi, ci ha pensato Gonzalez a ristabilire la parità. Nella ripresa, infine, è arrivato il grande gol di Arthur, che si è messo in proprio, per battere Di Gregorio. Per il brasiliano, che non segnava da oltre tre anni in Serie A, la gioia è davvero grande.

Serie A, la classifica dopo Fiorentina-Monza e Lecce-Udinese

Con questo risultato, la Fiorentina, che ricordiamo ha ancora una partita in meno, sale a quota 53 punti in classifica, all’ottavo posto, e stacca così il Napoli fermo a 51 dopo il ko contro il Bologna.

Resta a 46, invece, il Monza come il Genoa di Gilardino. Nel pomeriggio vittoria preziosa dell’Udinese che si è imposta in Salento contro un Lecce già salvo. Una vittoria che porta i bianconeri fuori dalla zona calda della classifica.

Fiorentina-Monza 2-1: 9’ Djuric, 32’ Gonzalez (F), 79’ Arthur

CLASSIFICA: Inter punti 92, Milan 74, Bologna e Juventus 67, Atalanta* 63, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina* 53, Napoli 51, Torino 50, Genoa e Monza 46, Lecce 37, Verona 34, Cagliari e Udinese 33, Empoli e Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 15.

*una gara in meno