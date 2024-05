Italiano non pensa al futuro e guarda all’Atalanta: “Bisogna fare così, sarebbe fantastico”

Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, al termine del match del Franchi contro il Monza di Palladino

Vince in rimonta la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico dei Viola – intervenuto ai microfoni di Dazn – ha commentato il successo contro il Monza.

Le prime parole sono in ricordo di Barone: “Quello che ci è successo è qualcosa di davvero pesante – esordisce il mister -. La tragedia che abbiamo vissuto è stata difficile da affrontare. Ogni partita ricordiamo la memoria di Joe, forse lui ci da quella grinta giusta, visto che nelle ultime partite abbiamo cambiato marcia”.

Non è semplice per la Fiorentina tenere alta la concentrazione senza pensare alla Conference League: “La finale va preparata nel migliore dei modi – prosegue Italiano -, ma in questo momento bisogna fare prestazioni di livello, bisogna guardare l’Atalanta che sta spingendo con grande furore prima delle finali. Per noi deve essere lo stesso fino al 29 maggio”

Fiorentina-Monza, Italiano: “La finale è troppo importante”

Non si non può parlare poi del futuro di Vincenzo Italiano: “E’ strato un triennio fantastico e speriamo di aggiungere questa benedetta ciliegina – prosegue il mister -. In questo momento l’unica attenzione è finire bene il campionato e arrivare a quella partita. L’attenzione è rivolta al 29 maggio. E’ troppo importante per il nostro futuro e per le nostre carriere. Consegnare un trofeo a Firenze sarebbe fantastico”.

La Fiorentina, dunque, ha ancora quattro match da disputare: “Siamo alla 54esima partita e la fatica si fa sentire – conclude Italiano -. Giocare ogni tre giorni, con poche sedute non è facile, anche se è bello girare l’Europa e affrontare queste realtà. Bisogna dire però che abbiamo trovato il modo per presentarci nel migliore dei modi ad ogni partita”.