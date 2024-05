Perez infrange i sogni dell’Inter: sta per firmare col Real Madrid

I contatti delle ultime settimane non avrebbero convinto il calciatore a legarsi ai nerazzurri e ora l’accordo con le ‘Merengues’ sarebbe a un passo

Se andasse via Dumfries, sempre in scadenza nel 2025, l’Inter sarebbe ‘costretta’ a prendere un nuovo laterale destro. Questo anche perché Inzaghi vede Buchanan meglio a sinistra, dove lo ha sempre impiegato da gennaio ad oggi. A meno di un rinnovo di Cuadrado, oggi non nei piani ma non da escludere del tutto considerata la stima del tecnico nei confronti dell’ex Juve.

Per la fascia di destra si fanno i nomi di Holm, Sugawara, Wan-Bissaka e Dedic, ma in questi mesi si è ipotizzato anche l’arrivo ad Appiano di un profilo esperto ed estremamente low cost. Per non dire a costo zero, specialità ormai di Marotta e Ausilio. In tal senso, è stato accostato ai nerazzurri pure un calciatore del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che settimana scorsa ha conquistato la diciannovesima finale di Champions della sua storia.

Parliamo di Lucas Vazquez, 33 anni il prossimo 1° luglio e con il contratto in scadenza un giorno prima. Esperto, duttile tatticamente e, aspetto più importante, gratis. Il classe ’91 di La Coruna sarebbe il profilo perfetto per i neo Campioni d’Italia, il problema è che Florentino Perez non è per nulla intenzionato a lasciarselo scappare.

Inter, Vazquez rinnova col Real Madrid

In verità nemmeno il calciatore, che per ‘Defensa Central’, ha avuto dei contatti proprio con l’Inter nelle ultime settimane, sarebbe propenso a cambiare aria, lasciando il club più importante al mondo e in cui gioca da una vita.

Per la medesima fonte, Vazquez e il Real andranno avanti insieme. In sostanza, il rinnovo del contratto in scadenza a giugno è a un passo. Il numero 17 delle ‘Merengues’ sta per firmare, con tanti saluti ai nerazzurri.