Juve, futuro Arthur: il centrocampista ha le idee chiare

Le dichiarazioni del centrocampista brasiliano non sembrano lasciare dubbi, ma il futuro resta tutto da scrivere. Ecco la situazione

Il gol in Serie A mancava da più di tre anni, stasera è tornato ad esultare e ai microfoni di DAZN ha parlato del suo futuro.

Stiamo parlando di Arthur, autore del gol della vittoria in Fiorentina-Monza: “Il popolo viola ha abbracciato tutta la mia famiglia – ammette il brasiliano -. E’ troppo importante questo, si è creato un rapporto troppo bello. Ringrazio tutti, mi sento a casa, il cibo è un buon motivo per restare, i brasiliano amano la carne (ride, ndr.). Mi trovo davvero benissimo, ma non dipende solo da me. Vediamo cosa succede…”

Juventus, il punto sul futuro di Arthur

La volontà di Arthur sarebbe dunque quella di rimanere a Firenze, ma servirà che la Fiorentina trovi un accordo con la Juventus. In estate il giocatore si è trasferito in Toscana in prestito oneroso, per due milioni di euro.

Il riscatto, che può avvenire per 20 milioni di euro, però, è considerato troppo alto, ecco perché ci sarà da trattare per accontentare Arthur a rimanere a continuare a vestire la maglia della Fiorentina. Ma il brasiliano al momento non ci pensa, l’obiettivo adesso è riuscire a vincere la Conference League