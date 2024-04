DIRETTA Serie A, Napoli-Roma 0-0 e Atalanta-Empoli 0-0: Anguissa sciupa il vantaggio

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Calzona e la Roma di De Rossi e del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e l’Empoli di Nicola in tempo reale

Il Napoli e l’Atalanta ospitano rispettivamente la Roma e l’Empoli in due gare molto delicate valide per la 34esima giornata del campionato di Serie A, 15esimo turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti determinanti per i rispettivi obiettivi che saranno dirette nell’ordine dagli arbitri Sozza di Seregno e Fabbri di Ravenna.

Da una parte, allo stadio ‘Maradona’, gli azzurri campioni d’Italia uscenti di Francesco Calzona cercano un sussulto nel finale di stagione dopo il pareggio interno con il Frosinone ed il ko di Empoli. Centrare tre punti sarebbe di vitale importanza per continuare a lottare per un posto nelle coppe europee in una stagione che resta fallimentare. I giallorossi di Daniele De Rossi, privi degli squalificati Llorente e Pellegrini, vogliono dare seguito al successo sull’Udinese nel proseguimento della partita di giovedì scorso: serve un’altra vittoria per blindare il quinto posto e presentarsi al meglio al match di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Un girone fa i capitolini hanno avuto la meglio con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Pellegrini e Lukaku.

Dall’altra parte, al ‘Gewiss Stadium’, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quella della settimana scorsa contro il Monza e quella di mercoledì contro la Fiorentina che è servita a centrare la qualificazione alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. Gli azzurri di Davide Nicola, invece, sognano il colpaccio dopo il successo sul Napoli per mettere in cascina importanti punti salvezza. A differenza dell’altra gara che sarà visibile anche su Sky Sport, questa sarà trasmessa soltanto su Dazn. All’andata gli orobici si sono imposti con il punteggio di 3-0 grazie alla doppietta di Scamacca inframezzata dal gol di Koopmeiners. Calciomercato.it vi offre i match tra Napoli e Roma e tra Atalanta ed Empoli live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Napoli-Roma e Atalanta-Empoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Touré, Lookman. All. Gasperini

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 89, Milan* 70, Juventus* 65, Bologna 63, Roma 58, Lazio* 55, Atalanta** 54, Napoli 49, Fiorentina** 47, Torino* 46, Monza* 44, Genoa 39, Lecce* 36, Cagliari 32, Verona* 31, Empoli 31, Frosinone* 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana* 15

* una partita in più

** una partita in meno