La Juve e Samardzic: tutta la verità sulla clausola in caso di retrocessione | CM.IT

Tutto quello che c’è da sapere sulla situazione contrattuale di Samardzic con l’Udinese e sull’interesse della Juventus: le ultime di Calciomercato.it

Non è una novità che il focus principale del lavoro che dovrà svolgere Cristiano Giuntoli in estate sarà sul centrocampo. Il contratto di Adrien Rabiot è in scadenza e per arrivare ad un nuovo rinnovo servirebbe un incastro che, al momento, appare molto complicato e in ogni caso un rinforzo importante serve in mediana. Tra i vari nomi che orbitano intorno alla Juventus c’è anche quello di Lazar Samardzic.

I bianconeri sono in contatto da tempo con l’entourage del serbo classe 2002, come vi abbiamo raccontato ampiamente su queste pagine, ma il suo non è il primissimo nome sulla lista del Football Director della Juve. Il preferito per rinforzare il centrocampo a Torino continua ad essere Teun Koopmeiners, anche se c’è la consapevolezza che le pretese dell’Atalanta saranno importanti. Il profilo di Samardzic, però, può essere preso in considerazione come rinforzo aggiuntivo per la linea mediana qualora dovesse muoversi anche Weston McKennie, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e il rinnovo non è incanalato sui binari giusti. In queste ore è circolata un’indiscrezione riguardo ad una clausola che permetterebbe a Samardzic di liberarsi a parametro zero qualora l’Udinese dovesse retrocedere in Serie B: ecco com’è la situazione.

Samardzic, niente clausola in caso di retrocessione: bisogna trattare con l’Udinese | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, non è presente la clausola che permetterebbe a Lazar Samardzic di liberarsi a parametro zero qualora i friuliani dovessero retrocedere in Serie B.

Questo significa che, in ogni caso, anche la prossima estate tutti i club interessati al centrocampista serbo dovranno trattare con l’Udinese per riuscire ad aggiudicarselo. Dopo essere stato vicino all’Inter l’estate scorsa, quest’anno Samardzic non ha vissuto una stagione brillantissima, ma il talento e i mezzi atletici del classe 2002 restano molto interessanti e catalizzano l’attenzione di molti club. Il suo destino, però, è in mano all’Udinese.