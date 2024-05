Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 9 maggio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 9 maggio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“E una” titolare la Gazzetta dello Sport in riferimento alla Fiorentina che vola in finale di Conference League in attesa di Atalanta e Roma che stasera in Europa League proveranno a dire la loro. Spazio anche alla Champions con ‘Il Real Carletto’, mentre in taglio basso ‘Napoli sceglie Pioli’.

Focus sul mercato invece per Tuttosport che titola ‘Vi portiamo al mercato con Giuntoli’ in riferimento alle prossime strategie del direttore della Juventus. In taglio alto ‘Carletto, tutto il resto è Neuer’, mentre tra gli altri titoli non manca la Fiorentina con il gol decisivo di Beltran oltre ad altri sport con i titoli su Berrettini e la Ducati.

Il Corriere dello Sport ricalca le stesse scie con titoli sulla Fiorentina, e le altre due italiane impegnate in Europa stasera, senza dimenticare il Real Madrid di Ancelotti, mentre in basso non manca un riferimento ad Allegri.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 9 maggio 2024

Anche all’estero le prime pagine sportive sono inevitabilmente focalizzati dalla tre giorni europea. In Spagna il riferimento è soprattutto alla grande impresa del Real Madrid in semifinale di Champions con la rimonta tutta nel finale contro il Bayern Monaco targata Joselu.

‘Este milagro lleva a Wembley’ titola As con chiaro riferimento a quanto accaduto in un finale clamoroso, mentre ‘Sport’ pone la lente di ingrandimento sulla polemica arbitrale finale.