Sei milioni per Pioli: rescissione e firma

Continua a tenere banco la telenovela relativa al futuro della panchina del Napoli. Oltre a Conte resta sempre viva la pista relativa a Stefano Pioli

Altre tre partite e poi i tempi saranno completamente maturi per il Napoli di Aurelio De Laurentiis per andare alla scelta concreta del prossimo allenatore.

Il presidente azzurro ha posto in cima alla lista dei desideri da ottobre Antonio Conte, tornato fortemente in auge ieri con la questione che resta strettamente economica. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i contatti sono ripresi in questi giorni e qualora l’allenatore ex Inter e Juventus desse margini di manovra dal punto di vista salariale diverrebbe possibile il riavvicinamento.

Le alternative restano sempre le stesse, e tra queste oggi riprende quota il nome di Stefano Pioli, impegnato con le ultime uscite in casa Milan. Essendo un allenatore sotto contratto la trattativa per il condottiero rossonero non può ancora entrare nel vivo anche se il patron azzurro, come evidenziato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ avrebbe già la strategia per convincerlo ad accettare.

Calciomercato, Napoli ha scelto Pioli: la strategia di De Laurentiis

La rosea sottolinea come l’offerta sarà in linea con quella per Spalletti degli anni scorsi: biennale con opzione per una terza stagione sui tre milioni di euro più bonus.

Si tratta quindi di una cifra complessivamente lontana dai 4,5 milioni attualmente percepiti al Milan nel contratto in scadenza tra un anno. Numeri che potranno essere arrotondati con la buonuscita che Pioli discuterà con lo stesso club meneghino. È proprio questo il primo nodo da sciogliere per passare dai sondaggi ad una vera e propria trattativa. Andrà quindi risolta prima di tutto la situazione contrattuale col Milan per poi muoversi in un altro senso.

Dal canto suo Pioli potrebbe decidere di stare fermo un anno forte del residuo contratto con i rossoneri, oppure al contrario rimettersi in gioco in una piazza come Napoli vogliosa di riscatto.