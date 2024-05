“Scelto Luciano Spalletti”: last minute Juventus, ecco cosa è successo

Tra passato e futuro, il destino della panchina della Juventus continua ad essere sempre più chiacchierato. Svolta inattesa: c’entra anche Luciano Spalletti

Nonostante un girone di ritorno molto complicato, la Juventus è a un passo dalla matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Grazie al pareggio ottenuto all’Olimpico contro alla Roma, i bianconeri vogliono chiudere anticipatamente i giochi già nel prossimo impegno di campionato. Tutto questo, ovviamente, originerà un effetto domino immediato.

Sebbene sia legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2025, Max Allegri è infatti sempre più lontano dalla Juventus. A meno di un clamoroso ribaltone, la seconda esperienza del tecnico livornese alla guida della panchina della Juventus è destinata a chiudersi al termine di questa stagione. Con Thiago Motta principale candidato a prendere le redini di Allegri, negli ultimi giorni sembrava aver ripreso quota anche l’opzione Conte per il quale, però, il Napoli è intenzionato a fare sul serio. Proprio sugli intrecci (passati) e presenti tra l’ex CT della Nazionale e la Juventus si è espresso anche Luca Momblano, in uno dei suoi ultimi interventi nel corso della diretta Twitch di Juventibus.

Juventus, Marotta scelse Spalletti nel 2011: la mossa di Conte ha fatto saltare il banco

Sebbene non siano pochi i tifosi della Juventus che ne auspicano un ritorno in bianconero, la candidatura di Conte non sembra essere la più calda per il dopo Allegri. A differenza di quanto successo nel 2011, infatti, le chances che il tecnico salentino diventi il nuovo allenatore della “Vecchia Signora” sono ridotte al lumicino.

L’epopea vincente della Juve, però, è partita con un vero e proprio colpo di coda. Secondo Momblano, infatti, nel 2011 Conte sarebbe riuscito a beffare la concorrenza, ottenendo la panchina della Juventus, con un vero e proprio guizzo. Prima di optare per Conte, infatti, Andrea Agnelli avrebbe avuto dei contatti diretti con Luciano Spalletti, visto come la prima scelta da parte di Marotta. Ecco quanto riferito da Momblano: “Nel 2011 Marotta aveva scelto Spalletti, che però non aveva avuto un colloquio convincente con Andrea Agnelli. A quel punto il dirigente virò su Mazzarri: ma Conte si chiuse a casa Agnelli e in una notte si prese la Juventus”.