Marotta promuove Inzaghi: poi l’annuncio sul mercato

Nel pre partita di Inter-Torino ha parlato anche Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri. Il commento sul presente e sul futuro del club

L’Inter neo campione d’Italia è scesa in campo per il lunch match della 34esima giornata di Serie A in casa contro il Torino. I nerazzurri possono quindi festeggiare il ritorno sul gradino più alto d’Italia di fronte ai propri tifosi in un San Siro vestito a festa.

In questo clima gioioso ha parlato anche Beppe Marotta poco prima del calcio d’inizio nel pre partita di ‘Dazn’: “Il bello della festa deve ancora venire. Gli attori protagonisti sono i giocatori, lo staff e l’allenatore. Li aspetterò in piazza Duomo. È un gruppo cresciuto molto in termini di convinzione. Dobbiamo continuare ad ottenere risultati straordinari”.

Marotta ha poi aggiunto: “Gestire un grande club è diverso. La pressione è molto forte, devi essere bravo e gestire tutto, poi subentra il coraggio. Perché in un grande club se sbagli hai un carico di pressione nei giudizi da parte della critica. L’aspetto caratteriale è molto importante”. Non potevano poi mancare gli elogi ad Inzaghi: “Ha superato l’esame, il ciclo è già iniziato con lui. Ha dimostrato di essere bravo ma anche vincente. Meglio di lui non si può trovare. Con lui vogliamo continuare a vivere questo ciclo, non siamo nemmeno a metà del percorso“.

Infine Marotta si è soffermato sul potenziamento della rosa: “La rosa deve essere puntellata al meglio, dobbiamo fare sempre i conti con la sostenibilità. Faremo un mercato creativo”.