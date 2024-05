Giuntoli rivoluziona la Juve: Gatti tra le certezze | CM.IT

La qualificazione in Champions League darà il via alla rivoluzione estiva ad opera di Giuntoli: tra le certezze della Juve c’è Gatti

Finalmente è arrivato il giorno più atteso in casa Juventus, quello della qualificazione alla prossima Champions League. Un passaggio che verrà circa 60 milioni di euro di incassi nella stagione che verrà. Una conditio sine qua non per operare una vera e propria rivoluzione in estate, con tanti giocatori che saluteranno la Vecchia Signora e diversi altri che raggiungeranno Torino. L’architetto di questo piano di rinnovamento sarà Cristiano Giuntoli, che ripartirà da poche certezze.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, il profilo di Federico Gatti non è mai stato messo in discussione. Anzi, fino ad ora da parte della dirigenza bianconera sono arrivati solamente feedback positivi riguardo alle prestazioni del difensore di Rivoli e sulla crescita che ha avuto all’interno della rosa della Juventus. Nonostante l’interesse di alcuni club di Premier League nei suoi confronti, su questi lidi non trovano conferme le voci riguardo alla volontà di Giuntoli di valutare delle possibili offerte per Gatti.

Gatti torna in Europa con la Juve: il nuovo ciclo riparte anche da lui

La qualificazione in Champions League avrà anche un secondo importante risvolto: darà alla Juventus gli strumenti economici per troncare il rapporto con Massimiliano Allegri ed aprire un nuovo ciclo con un nuovo allenatore. Un nuovo corso di cui farà parte anche Federico Gatti.

In questa difficile stagione, che ha visto la squadra esprimersi al di sotto delle aspettative e anche delle potenzialità di molti calciatori, uno dei pochi che può vantare una crescita a livello di rendimento è proprio Federico Gatti. Il centrale ha accumulato 34 presenze e ha contribuito alla causa segnando anche ben 4 reti. Un altro che farà parte della Juve che verrà è Daniele Rugani: come vi abbiamo raccontato su queste pagine, con la qualificazione in Champions il suo rinnovo di contratto diventerà formale. Molto più in bilico, invece, è la posizione di Gleison Bremer: il brasiliano è il fiore all’occhiello della retroguardia bianconera, ma è anche il giocatore che ha più mercato tra quelli in rosa. Una sua cessione non può assolutamente essere esclusa in questo momento.