Assist di Gatti a Rugani: rinnovo con la Juve più vicino | CM.IT

La vittoria con la Fiorentina avvicina non solo la Juventus alla Champions, ma anche al rinnovo di Rugani: le ultime di Calciomercato.it

I bianconeri sono tornati alla vittoria anche in campionato, dopo il successo in Coppa Italia contro la Lazio, e nell’ultimo turno hanno ripreso una distanza di sicurezza dal quinto posto: si avvicina così sempre di più la qualificazione alla prossima Champions League. Un passaggio fondamentale per costruire la Juventus che verrà e che incide in maniera forte anche in diverse scelte dirigenziali, a partire dal rinnovo di Daniele Rugani.

Il difensore classe ’94 negli ultimi anni si è contraddistinto per delle prestazioni ordinate e affidabili ogni volta che è stato chiamato in causa da Massimiliano Allegri e dentro allo spogliatoio è una figura autorevole e riconosciuta. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, uno degli obiettivi di Giuntoli in estate è quello di ricreare un gruppo italiano forte dentro al club e anche Daniele può ritagliarsi un suo spazio nel nuovo corso. Il contratto del centrale ha la scadenza fissata al prossimo 30 giugno, ma il gol-vittoria di Federico Gatti di ieri sera ha avvicinato ancora di più il fatidico rinnovo con la Juventus: le ultime.

Rinnovo più vicino per Rugani: c’è l’accordo, ora serve solo il via libera dalla Juventus | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’accordo tra Daniele Rugani e la Juventus per il rinnovo di contratto è pressoché totale: il difensore si abbasserà notevolmente lo stipendio, consapevole del momento che sta attraversando la società, pur di restare in bianconero anche nelle prossime stagioni.

Un gesto, quello di ridursi lo stipendio, che è stato molto apprezzato anche all’interno della società e che sottolinea ancora una volta l’attaccamento di Rugani verso questo club. E allora cosa manca per l’annuncio ufficiale? In sostanza, l’approdo alla prossima Champions League. Un obiettivo il cui raggiungimento, ad un certo punto della stagione, sembrava essere scontato e che la crisi di risultati della squadra ha messo in discussione, rallentando così anche i discorsi per i rinnovi di contratto. La vittoria di ieri sera mette maggiore serenità nell’ambiente e permette di guardare con ottimismo al futuro: il rinnovo di Daniele Rugani si avvicina sempre di più.