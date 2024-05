UFFICIALE la risoluzione del contratto: addio definitivo al mister

Il club e il tecnico hanno trovato un accordo per la separazione consensuale. E’ arrivato l’annuncio ufficiale che non lascia dubbi

Arriva la separazione consensuale tra il tecnico e la società . L’annuncio ad un mese dalla conclusione del campionato.

L’esonero di Rafa Benitez da parte del Celta Vigo era arrivato poco piĂą di un mese e mezzo fa, esattamente il 12 marzo, oggi le parti – come è possibile leggere sul sito ufficiale degli spagnoli – hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto. Un contratto, che era stato firmato in estate, e che prevedeva una durata triennale.

Rafa Benitez è dunque così pronto a ripartire da una nuova panchina. Il Celta Vigo, invece, è chiamato a pensare il campionato. La situazione, anche dopo l’esonero dell’ex allenatore dell’Inter è rimasta complicata: si trova al diciassettesimo posto ne LaLiga, con 31 punti, a più cinque sulla zona retrocessione