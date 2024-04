Addio Inter, c’è l’Arabia: raggiunge Brozovic e Cristiano Ronaldo

L’Arabia Saudita è pronta a tornare all’attacco per i big dell’Europa: l’ultimo obiettivo dell’Al-Nassr è un ‘dispetto’ all’Inter

L’Arabia Saudita ha monopolizzato la finestra di mercato estiva dello scorso anno, portando via all’Europa alcuni dei giocatori migliori, allettandoli con ingaggi mostruosi. Da Benzema a Milinkovic-Savic, da Neymar a Gabri Veiga e Mané. Solo per fare qualche nome. L’Inter ha perso invece Marcelo Brozovic, uno dei pilastri della rosa e perno del centrocampo, sostituito però alla grandissima da Calhanoglu che è stato definitivamente spostato nel ruolo di regista. Con risultati top.

A gennaio pochi movimenti verso la Saudi Pro League, ma tra poche settimane si riaprirà ufficialmente la stagione della ‘caccia’ per l’Arabia che sta già lavorando in questo senso. Lukaku, Mourinho, Allegri, Calhanoglu, Immobile sono alcuni dei nomi che hanno provato a corteggiare negli ultimi mesi ma senza risultati. Di certo non si arrenderanno e chissà che con qualche top player della Serie A riescano ad averla effettivamente vinta. In ogni caso sarà una dinamica con cui le big europee dovranno nuovamente confrontarsi, cercando di trarne il massimo beneficio economico. L’Inter ha già messo a segno due colpi, Taremi e Zielinski, altri potrebbe metterne a segno. Probabile che servano delle cessioni, soprattutto chi rischia poi di avere una situazione contrattuale svantaggiosa per i nerazzurri.

Inter, Dumfries via senza rinnovo. Wan-Bissaka il possibile erede, ma c’è l’Arabia

Come Denzel Dumfries, per cui è in corso una trattativa per il rinnovo ma per ora senza risultati. L’olandese ha fatto una richiesta alta al club, difficile che venga accettata. Nel caso in cui non si dovesse arrivare a un accordo, sarà cessione. L’Inter spera di ricavare 20-25 milioni per poi reinvestirne parte nel sostituto. Uno lo ha già individuato, Aaron Wan-Bissaka, ma appunto bisogna fare i conti anche con l’Arabia Saudita.

Il terzino del Manchester United andrà via da Old Trafford, il suo ciclo è assolutamente finito. Come riporta il giornalista inglese Ben Jacobs, sull’ex Crystal Palace c’è l’interesse dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e appunto Marcelo Brozovic. Insieme ad altri nomi altisonanti come Varane e Casemiro. I Red Devils avrebbero già fatto sapere di essere disponibili a discutere di tutti e tre i calciatori. Wan-Bissaka è il primo cedibile della lista, in questa stagione ha avuto diversi infortuni anche se nelle ultime settimane è tornato titolare giocando sempre tutta la partita. Con un Manchester che però ha vinto solo una delle ultime sei, con l’esterno inglese in campo. Ha un contratto in scadenza a giugno 2025, come Dumfries su cui proprio lo United si era informato già in passato. Per Inzaghi Wan-Bissaka sarebbe un profilo ottimo a livello offensivo, anche se di certo ci sarà da lavorare a livello tattico in fase difensiva. Non molto diverso da quanto fatto proprio con l’olandese al suo arrivo dal PSV. Il cartellino del classe ’97 vale comunque meno di Dumfries, l’Inter dovrebbe così guadagnare nel cambio. togliendo un giocatore a scadenza (sempre se non rinnoverà).