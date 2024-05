Squadra sotto choc: aggressione e operazione al viso

Il giocatore è stato aggredito e colpito al volto. E’ stato necessario un intervento nella giornata di domenica. Sarà out per il match del weekend

Il club e tutto il mondo del calcio sono sotto choc per quanto accaduto al giocatore, aggredito in un bar della Capitale.

La vittima in questione è Aymen Barkok, centrocampista della Hertha, che è stato vittima di un’aggressione in un bar di Berlino nella notte tra sabato e domenica. Sono state, chiaramente, ore difficili per la squadra, ma anche per tutti i tifosi, che sono stati in apprensione per le condizioni del giocatore.

“Ieri abbiamo appreso con orrore che Aymen Barkok è stato aggredito fisicamente in un bar di Berlino nella notte tra sabato e domenica – scrive l’Hertha in una nota apparsa sui propri social – E’ stato trasportato in ospedale con lesioni al viso”.

Hertha Berlino, aggressione Barkok: “Operato con successo”

Adesso però le condizioni del marocchino non destano preoccupazioni, anche se dovrà stare fermo per qualche giorno: “Aymen è stato operato con successo domenica, ma per il momento non sarà a nostra disposizione. Ti auguriamo una pronta guarigione, Aymen! I nostri pensieri vanno a te”, conclude la nota del club tedesco.

Aymen Barkok salterà così la prossima partita di campionato, in programma il 5 maggio, contro l’Elversberg. L’Hertha Berlino, a tre giornata dalla conclusione della Bundesliga 2, la Serie B tedesca, si trova all’ottavo posto in classifica