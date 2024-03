Juventus su Zaccagni: nuovi contatti con Giuntoli | ESCLUSIVO

La Juventus per Zaccagni sta facendo un tentativo serio, nuovi contatti tra Giuntoli e l’entourage del giocatore: esclusiva Calciomercato.it

Quella di Felipe Anderson non è l’unica pista da seguire in casa Lazio per il prossimo mercato della Juventus: nei radar della dirigenza bianconera c’è da diverso tempo anche Mattia Zaccagni.

L’esterno offensivo biancoceleste, entrato in maniera positiva nel corso dell’amichevole della Nazionale contro il Venezuela, ha un contratto con la scadenza fissata nel 2025 e le trattative per il rinnovo di contratto con il club capitolino non hanno subito accelerate negli ultimi mesi. La prossima estate, quindi, Zaccagni entrerà nell’ultimo anno di contratto e la cessione può diventare una delle opzioni più concrete sul tavolo. Ed è proprio in questo scenario che subentra Cristiano Giuntoli: le ultime.

Giuntoli prova il colpo in avanti: nuovi contatti per Zaccagni

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, nelle ultime settimane ci sono stati nuovi contatti tra Cristiano Giuntoli e l’entourage di Mattia Zaccagni: il giocatore piace molto alla dirigenza bianconera, che vorrebbe portarlo a Torino per arricchire il proprio pacchetto offensivo.

Non è un mistero che Filip Kostic non ricopre più un ruolo centrale nel progetto bianconero e che in estate per il croato si cercherà una soluzione in uscita. Inoltre, anche la posizione di Federico Chiesa è tutta da decifrare: proprio come Zaccagni, anche il figlio d’arte ha il contratto in scadenza nel 2025 e senza un accordo per il rinnovo la cessione diventerebbe un’opzione concreta. La volontà della dirigenza bianconera è quella di dare la priorità ai calciatori italiani, per ricreare uno zoccolo duro a tinte tricolori, che da sempre ha contraddistinto i cicli vincenti della Juventus e della Nazionale. In conclusione, la pista Zaccagni è un’ipotesi concreta nei piani di Cristiano Giuntoli, che sta lavorando per migliorare in maniera sensibile la qualità complessiva della rosa in vista della prossima stagione. Piccola nota di colore: ai microfoni di TvPlay, Angelo Di Livio aveva rivelato di aver consigliato a Zaccagni di trasferirsi alla Juventus: evidentemente, l’esterno offensivo della Lazio e della Nazionale deve aver preso seriamente il parere del Soldatino.