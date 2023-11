Zaccagni verso l’addio alla Lazio, si apre la pista Juventus: il retroscena | ESCLUSIVO

Mattia Zaccagni potrebbe presto lasciare la Lazio, aprendo all’ipotesi Juventus: tutti i dettagli esclusivi del retroscena che accende la prossima sessione di calciomercato

Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, la trattativa per il rinnovo di contratto tra Mattia Zaccagni e la Lazio è sempre più lontana da ogni soluzione positiva. L’agente dell’esterno ha provato e ha cercato un dialogo con il presidente Lotito, trovandosi una porta chiusa rispetto al desiderio di Zaccagni di continuare il suo percorso in biancoceleste.

Gli screzi hanno portato l’agente Mario Giuffredi anche a portare la Lazio al Collegio di Garanzia del Coni per la questione delle commissioni relative all’acquisto, da parte del club biancoceleste. Zaccagni, al termine di questa stagione, sarà a 6 mesi dalla possibilità di firmare un contratto con qualsiasi altra squadra. Di fatto la Lazio potrebbe essere costretta a cederlo al termine di questa stagione.

Zaccagni può lasciare la Lazio: Giuntoli pronto a cogliere l’occasione | Esclusivo

Uno scenario del genere non è assolutamente passato inosservato a diversi direttori sportivi di club non solo di Serie A. C’è chi, più degli altri, già sta lavorando per Mattia Zaccagni: si tratta di un vecchio estimatore dell’attaccante nel giro della Nazionale.

Cristiano Giuntoli, infatti, avrebbe voluto Zaccagni al Napoli già quando l’esterno era di proprietà del Verona e solo per pochi dettagli non riuscì a portare a termine l’operazione. Oggi, invece, sono già intensi i contatti con l’entourage di Zaccagni per far si che l’operazione alla Juventus possa trovare un completamento in avvio della prossima stagione. Zaccagni alla Juventus è già molto più di un’idea, è qualcosa sul quale l’agente sta lavorando e potrebbe vedere la luce in avvio della nuova sessione di calciomercato.